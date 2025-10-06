Naczelnik wydziału architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu usłyszał osiem zarzutów dotyczących przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną – informuje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie. Śledztwo w sprawie Damiana P. prowadzi wydział do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Śledczy informują, że zarzuty postawiono w oparciu o zebrane dowody uzyskane z przesłuchań świadków i analizy dokumentów. Decyzją Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu Damian P. w lipcu trafił do tymczasowego aresztu. Na początku października areszt przedłużono do stycznia przyszłego roku. Prokuratura informuje, że śledztwo ma charakter rozwojowy.