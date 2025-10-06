Po raz dwunasty gorzowska filharmonia zaprasza na festiwal im. Wojciecha Kilara.

W tym roku z oficjalnej nazwy wydarzenia usunięto słowo Współczesnej. Teraz to Festiwal Muzyczny im. Wojciecha Kilara, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Lustra”. Skąd ta zmiana wyjaśnia dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej Przemysław Fiugajski:

Koncert inauguracyjny festiwalu zatytułowany „Mitologia i morze” w piątek, 10. października o godz. 19:00:

W tym roku festiwal muzyczny im. Wojciecha Kilara potrwa do 24. października, kiedy podczas finałowego koncertu zatytułowanego Ziemskie i niebiańskie usłyszymy IV Symfonię Gustava Mahlera oraz utwory polskich kompozytorów: Macieja Jabłońskiego i Pawła Szymańskiego.