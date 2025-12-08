Policjanci zatrzymali mężczyznę do sprawy rozboju na 80-latce – informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. Wizerunek mężczyzny z prośbą o informację o miejscu jego przebywania publikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

Przypomnijmy, do rozboju doszło w listopadzie. W rejonie marketu przy ul. Kochanowskiego mężczyzna popchnął 80-letnią kobietę, która się przewróciła i złamała rękę. Napastnik zabrał jej portfel.

Za rozbój grozi do 15 lat więzienia.