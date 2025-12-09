Zespół boisk przy II Liceum Ogólnokształcącym został oficjalnie odebrany i będzie teraz służył uczniom oraz mieszkańcom.

To nowoczesna przestrzeń do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną, tenisa ziemnego, a także do treningów lekkoatletycznych. Mówi Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Dla lekkoatletów przygotowano 2, kilku torowe bieżnie:

Koszt inwestycji to prawie 2,9 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Sportowa Polska oraz budżetu obywatelskiego Miasta Gorzowa.