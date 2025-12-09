Kolejki przed wjazdem na przyszpitalne parkingi. Kierowcy mają problem z nowym systemem.

Od wczoraj płatny jest postój na parkingach przy szpitalach przy ulicy Dekerta oraz Walczaka. Zamontowano szlabany oraz system sczytujący rejestracje wjeżdżających pojazdów. Kierowcy muszą zapłacić za parkowanie dopiero przy wyjeździe. Wielu z nich ma jeszcze problemy ze zrozumieniem systemu, a to sprawia, że momentami mogą się tam tworzyć korki – mówi Paweł trzciński, rzecznik prasowy lecznicy.

Przypomnijmy: za godzinę parkowania przy szpitalu trzeba zapłacić 3 zł i 80 groszy. Można tez wykupić miesięczny abonament, który kosztuje 200 zł.