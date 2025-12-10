Trzy lata temu wydziergały kilkudziesięciometrowy szal, którym otuliły drzewo przed urzędem gminy Deszczno. Rok później powstała kilkumetrowa choinka. W tym roku, panie skupione wokół Gminnej Bibliotece Publicznej w Deszcznie, postanowiły wydziergać coś bardziej pożytecznego.

Wybór padł na czapki i szaliki, które lada dzień trafią do potrzebujących. Mówi Iza Piątkowska, inicjatorka grupy „Dziergaj z nami”:

Łącznie udało się wydziergać ponad 70 czapek. Zadowolenia nie kryje dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie Katarzyna Misian Szczypiór:

Uczestniczki zajęć pod hasłem „Dziergaj z nami” zapraszają na zajęcia wszystkie zainteresowane panie, nie tylko z gminy Deszczno. Szczegóły w Gminnej Bibliotece Publicznej w Deszcznie.