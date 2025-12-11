Wojewoda Lubuski Marek Cebula wprowadził rozporządzenie zakazujące używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego. Zakaz obowiązywać będzie od 22 grudnia do 31 stycznia 2026r. Wyjątkiem będą dwa dni – 31 grudnia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. Mówi Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody:

Sławomir Pawlak dodaje także, by z uwagi na zwierzęta, przemyśleć także używanie fajerwerków w sylwestra i Nowy Rok.

Służby wojewody przypominają, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności do lat 2.