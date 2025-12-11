Dziewięcioro mieszkańców Gorzowa weszło w skład Komitetu Rewitalizacyjnego. W tym miesiącu rozpoczynają prace.

Wyłoniono już nowy Komitet Rewitalizacyjny, który przez najbliższe 3 lata będzie wspierał miejskich urzędników w realizacji działań prowadzonych na zdegradowanych obszarach Gorzowa. W skład komitetu weszło 9 osób – mówi Marta Piekarska z Biura Konsultacji, Rewitalizacji i Współpracy z NGO.

To oznacza, że komitet może rozpoczynać prace. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 16 grudnia.

Przypomnijmy: obszary rewitalizacji to osiedla lub ich fragmenty wyznaczone przez władze lokalne, które charakteryzują się występowaniem tam negatywnych zjawisk takich jak np. nieestetyczna przestrzeń czy ubóstwo.