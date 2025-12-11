Praca w urzędzie może być pasjonująca – przekonywali dziś uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie z licealistami było inauguracją projektu edukacyjno–promocyjnego pn. „Ambasadorzy Służby Cywilnej”. Cel to przybliżenie młodemu pokoleniu roli i znaczenia służby cywilnej w funkcjonowaniu państwa. Jeszcze przed spotkaniem, zapytaliśmy młodych gorzowian jak rozumieją pracę w „”służbie cywilnej”

Spotkanie z licealistami rozpoczął Radosław Wróblewski, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Być może nie dla wszystkich, praca w urzędzie to praca marzeń, ale z pewnością są też i tacy, których to mocno zainteresuje – mówił nam dyrektor drugiego ogólniaka Tomasz Pluta:

Zdaniem pomysłodawców, realizacja projektu może finalnie przyczynić się do zwiększenia zainteresowania pracą w jednostkach administracji publicznej.