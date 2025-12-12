Pionierzy Gorzowa zasiedli przy wspólnym stole. W Urzędzie Miasta odbyła się tradycyjna wigilia.

Jak co roku pionierzy miasta spotkali się na wigilii, która jest doskonałą okazją do rozmów i wspomnień. Wigilia ponownie przyciągnęła sporą grupę osób. W tym roku zaplanowano miejsca aż dla 150 gorzowian. „Cieszymy się, że tak licznie biorą udział w tym wydarzeniu” powiedziała Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

Jak przyznają sami pionierzy miasta: ta wigilia to dla nich niezwykle ważna uroczystość.

A już jutro, czyli w sobotę odbędzie się tradycyjna Wigilia Kultur i Narodów, w które wezmą udział przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych z regionu.