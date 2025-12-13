Od ubiegłego roku gorzowianie mogą w Punktach Selektywnej Zbiorki Odpadów nie tylko zostawić niepotrzebne im rzeczy, ale także je z niego zabierać. Dziś po raz ostatni.

PSZOKowisko to wydzielone miejsce działające przy PSZOKach, z którego mieszkańcy mogą zabrać przedmioty pozostawione przez innych. Trafiają tam m.in. książki, płyty, farby czy sprawne urządzenia techniczne, które mogą być ponownie wykorzystane. Dlaczego dziś PSZOKowisko otworzyło się ostatni raz wyjaśnia Anna Pająk, kierownik działu komunalnego w Związku Celowym Gmin MG – 6:

Wśród osób czekających na otwarcie PSZOKowiska nie brakowało najmłodszych gorzowian:

PSZOKowisko i odzieżowisko przy ul. Fieldorfa Nila będzie dziś otwarte do godz. 15:00.