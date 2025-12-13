Złożeniem kwiatów pod białym krzyżem Solidarności zakończyły się gorzowskie obchody 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Wcześniej uczestnicy uroczystości wzięli udział we mszy św. odprawianej przez kapelana gorzowskiej Solidarności ks. Zbigniewa Samociaka i koncercie „Piosenki internowanych w nowym brzmieniu”.
Poranek 13. grudnia 1981 roku dobrze pamięta wojewoda lubuski, Marek Cebula:
Swoimi wspomnieniami z tamtego poranka podzielił się z nami też Marek Rusakiewicz, jeden z liderów założonego w Gorzowie podczas stanu wojennego Ruchu Młodzieży Niezależnej:
31 grudnia 1982 stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 r. odwołany przy zachowaniu części represyjnego ustawodawstwa. W Gorzowie internowanych w tym czasie było kilkadziesiąt osób.
