Sala koncertowa Filharmonii Gorzowskiej dziś wypełniła się żołnierzami, funkcjonariuszami służby granicznej, celnej i policji. Wszystko w związku z koncertem „Dźwięki Bezpiecznej Granicy”, który zadedykowany został żołnierzom i wszystkim biorącym udział w akcji zabezpieczania granicy w ramach operacji „Bezpieczny Zachód”.

Mówi dowódca 15 Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Leszek Giergielewicz:

W koncercie udział wzięła także wiceprezydent Małgorzata Domagała. Cieszy nas coraz wyraźniejsza obecność wojska w Gorzowie – mówiła wiceprezydent:

A dla żołnierzy i wszystkich zaproszonych gości zagrała dziś Gorzowska Orkiestra Dęta.

