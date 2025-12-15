W Witnicy w pobliżu budynku Miejskiego Domu Kultury odsłonięto dziś mural przypominający działalność lokalnej Kaflarni. Jego częścią są ceramiczne kafle wykonane przy uczniów z Witnicy.

Projekt „Rzemiosło gliny na przestrzeni wieków na terenie Gminy Witnica” zakładał odkrywanie i poznawanie przez młodych mieszkańców Witnicy krok po kroku bogatej historii lokalnego rzemiosła ceramicznego.

Przed wykonaniem kafli uczniowie witnickich podstawówek spotkali się z mieszkańcami, którzy opowiadali im o bogatej historii lokalnego rzemiosła ceramicznego. Jednym z nich był Roman Sybal, który przybliżył im historię dawnej Kaflarni w Witnicy:

Miejski Dom Kultury w Witnicy na realizację projektu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości prawie 115 000 zł. Dlaczego ministerstwo finansuje takie inicjatywy tłumaczyła obecna na uroczystości wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer:

Swoje kafle przygotowały m.in.: Maja i Olivia, uczennice czwartej klasy:

– Oprócz kaflarni, była także cegielnia – przypomina Agnieszka Chudziak, burmistrz Witnicy:

Kolorowy mural podoba się Mariuszowi Biniewskiemu, Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty

Mural można oglądać w Witnicy na skrzyżowaniu ulic Gorzowskiej i Wojska Polskiego.