Udaremnieniem próby samobójczej zakończyła się wczorajsza akcja policjantów w rejonie mostu kolejowego. 41-letni mężczyzna dostał się na sam szczyt mostu i groził, że skoczy.

Przyczyną desperackiego kroku były jego problemy osobiste. Nie mógł poradzić sobie z problemami. Do akcji wkroczył sierżant Dawid Kamyk, który w oczekiwaniu na policyjnego negocjatora, robił wszystko, by nakłonić 41-latka do zmiany decyzji. Wysłuchał go i zaproponował pomoc w znalezieniu pracy. Desperat zrezygnował ze skoku.Policja podaje, że sierżant Dawid Kamyk już nie tak dawno między ratował z mieszkania, w którym ulatniał się gaz, starsze małżeństwo. Reagował także po służbie i zatrzymał osobę poszukiwaną, a także angażował się w pomoc 96-letniemu kombatantowi.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, możemy o nią poprosić specjalistów. 116 123 – to bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00. 116 111 to bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.