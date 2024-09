W magazynie przy ul. Sikorskiego 4, do którego gorzowianie mogą przynosić dary dla powodzian w środę najpotrzebniejsze rzeczy ładowano na pierwsze ciężarówki. Te w czwartek rano pojadą do Kłodzka.

Na miejscu była nasza reporterka, Elżbieta Kobelak:

Przypomnijmy, najbardziej potrzebne są: woda, koce, śpiwory, materace, a także żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz karma dla zwierząt. Magazyn – do piątku – funkcjonuje w godzinach od 7.00 do 19.00 , a w weekend od 9.00 do 16.00.