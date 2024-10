Do lecznicy przy Dekerta w Gorzowie zjechali czołowi przedstawiciele świata medycyny. Wszystko z okazji zorganizowanej tam konferencji pod nazwą „Medycyna Końca Życia”.

Chodzi m.in. o to w jaki sposób podejść do umierającego pacjenta i jego rodziny. To niezwykle ważny temat, o którym wciąż za mało się mówi – przyznaje prof. Wojciech Szczeklik, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Krakowie.

Jak podkreślają lekarze, moment odchodzenia jest niezwykle trudny zarówno dla pacjenta jak i dla jego rodziny. „To właśnie naszym zadaniem jest pokazać jaką rolę w tym procesie powinni pełnić najbliżsi” tłumaczy prof. Małgorzata Krajnik, kierownik kliniki opieki paliatywnej w Bydgoszczy.

Z tematem umierania na co dzień spotykają się m.in. lekarze oddziałów onkologicznych. Dla nas wszystkich są to trudne chwile, dlatego tak istotne jest, by wiedzieć, jak się zachować” przyznaje prof. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Radioterapii w gorzowskim szpitalu.

Jak zaznacza prezes szpitala Jerzy Ostrouch: to pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie takie spotkanie.