W terenie zabudowanym jechał o 72 km na godzinę za szybko, stracił prawo jazdy na trzy miesiące i musi teraz zapłacić 5 tys. złotych mandatu. Gorzowska policja informuje o karze dla kierowcy, którego zatrzymano na ul. Wylotowej.

To sytuacja w wtorku 12 listopada. Przed godziną 13. policjanci grupy SPEED zauważyli szybko jadące volvo.

– W miejscu ograniczenia do 50 kilometrów na godzinę, kierowca jechał aż 122 kilometry na godzinę

– informuje komisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.

Policjanci zatrzymali kierowcę. Za kierownicą volvo siedział 53-latek. Mundurowi poinformowali go o przekroczeniu prędkości i zatrzymaniu prawa jazdy na trzy miesiące, bo mężczyzna jechał w terenie zabudowanym aż 72 kilometry na godzinę za szybko. Podczas kontroli okazało się, że nie jest to pierwsze tego typu wykroczenie w ostatnim czasie. Mężczyzna przekroczył prędkość dwa razy w ciągu ostatnich miesięcy. To spowodowało, że wykroczenie z wtorku zostało potraktowane jako recydywa. W związku z tym na kierowcę nałożono mandat karny w wysokości 5 tys. złotych.

– Na jego konto wpłynęło również 15 punktów karnych, co oznacza że łącznie przekroczył dopuszczalną ich liczbę. Wobec tego zostanie skierowany wniosek o ponowne sprawdzenie kwalifikacji

– informuje Jaroszewicz.