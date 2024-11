Na co dzień pomagają innym. Ich praca, to często powołanie. Dziś społecznicy z krwi i kości odebrali nagrody. W gorzowskim teatrze uhonorowano laureatów konkursu Społecznik Roku. To już 23 edycja plebiscytu organizowanego przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Tytuł Społecznika Roku jest przyznawany osobom, organizacjom i instytucjom, które ponadprzeciętnie angażują się w pomoc innym. Mówi wojewoda lubuski Marek Cebula:

Tytułem Społecznika Roku w kategorii zespołowej uhonorowano pracowników socjalnych Domu Pomocy Środowiskowej w miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach i Oddział Terapeutyczny w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie. – W Polsce działają tylko dwa takie oddziały terapeutyczne – mówi Iwona Jaroszewicz koordynator oddziału przy gorzowskim DPS-ie

W kategorii indywidualnej statuetka Anioła trafiła do Anny Jesiołowskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie i Rafała Grafa, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach:

Przez 23 edycje konkursu nominowano blisko 200 osób lub instytucji, z czego nieco ponad 100 zostało nagrodzonych. Dłuższej relacji z dzisiejszej gali będzie można posłuchać w programie popołudniowym Radia Gorzów i Radia Zachód .