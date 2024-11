Wystartowała kolejna edycja akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”.

Już po raz trzeci możemy sprawić radość mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej w Gorzowie, którzy od lat pozostają bez kontaktu z najbliższymi, często również w święta.

W ramach akcji, pracownicy obu gorzowskich DPSów udostępnili anonimową listę osób, na której spisane zostały „listy do św. Mikołaja”, czyli świąteczne marzenia 74 mieszkańców domów. Lista zawiera również krótki opis nadawców listów, to m.in. wiek, płeć oraz zainteresowania.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zaangażować się w tę niezwykłą akcję z umieszczonej listy wybierają osobę, dla której chcieliby przygotować wyjątkową paczkę na święta. Wybór zgłaszają pracownikowi Wydziału Spraw Społecznych pisząc na maila: wioleta.szymczak@um.gorzow.pl. Następnie czekają na wiadomość zwrotną potwierdzającą.

Przygotowane, zgodnie z marzeniami samotnych seniorów z DPS nr 1 i 2 paczki będzie trzeba dostarczyć do gorzowskiego magazynu Mikołaja, tj. do Wydziału Spraw Społecznych UM przy ul. Teatralnej 26, pok. 109 do piątku, 13 grudnia do godz. 14:00.

Kilka dni przed świętami, 19 grudnia, prezenty trafią do swoich odbiorców.

Lista znajduje się TUTAJ

Lista jest aktualizowana na bieżąco. Osoby, które są na niej skreślone znalazły już swoich „Mikołajów”.