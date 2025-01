Utrudnienia drogowe i zmiany komunikacyjne w Gorzowie. Wszystko w związku z Orszakiem Trzech Króli.

W poniedziałek (06.01) już po raz 11. ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Uroczysty pochód, w którym wezmą udział zarówno królowie, święta rodzina jak i inne, historyczne postaci wyruszy spod Placu Grunwaldzkiego i skieruje się w stronę Gorzowskiego Betlejem zlokalizowanego na Starym Rynku – mówi Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia im. Brata Krystyna, organizator orszaku.

Uczestnicy orszaku przejdą ulicami Mieszka I, Chrobrego i Sikorskiego. To oznacza, że na trasie przemarszu trzeba się spodziewać chwilowych utrudnień w ruchu. Od godziny 12:00 do ok. 14:00 wstrzymane będzie kursowanie tramwajów w relacji Centrum – Piaski – Centrum i uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. „Sam pochód wystartuje o 13:00, ale warto być na miejscu nieco wcześniej” zachęca Augustyn Wiernicki.

Orszak Trzech Króli na Stary Rynek dotrze około godziny 14:00. Tam też odbędzie się wspólne kolędowanie, jasełka i inscenizacje historyczne.