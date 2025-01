Zbliża się kwalifikacja wojskowa. Za niestawienie się przed komisją grozi grzywna.

Już 3 lutego, czyli w najbliższy poniedziałek w Gorzowie rozpoczyna się prowadzona co roku kwalifikacja wojskowa. To właśnie tam ustalona zostanie kategoria określająca zdolność do służby wojskowej. Tym razem na kwalifikację obowiązkowo muszą się zgłosić mężczyźni urodzeni w 2006 roku do których powinny trafić już odpowiednie wezwania. To jednak niejedyna grupa, do której skierowane są badania – mówi Natalia Jasińska, sekretarz powiatowej komisji lekarskiej dla powiatu gorzowskiego.

Sama kwalifikacja polega na wykonaniu badań, które dotyczą zarówno zdrowia fizycznego jak i psychicznego – dodaje Natalia Jasińska.

Za niestawienie się przed komisją lekarską grozi kara grzywny, a w uzasadnionych przypadkach możliwa jest nawet interwencja policji.

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu gorzowskiego rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do 27 lutego w godzinach od 8 do 12 w Domu Studenta Wychowania Fizycznego przy ulicy Myśliborskiej 36.