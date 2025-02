Miejscy radni podjęli dziś decyzje, które ułatwią rodzicom najmłodszych gorzowian, zapisanie dzieci do żłobków. Chodzi o wprowadzenie procedury naboru ciągłego.

Oznacza to, że w miarę posiadania przez placówkę wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą przez cały rok, a nie raz w roku jak dotąd. Mówi Eliza Rudnicka, dyrektor wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa:

– To zmiana, która z jednej strony wypełni gorzowskie żłobki, a z drugiej odpowiada na oczekiwania rodziców – mówi przewo9dniczacy klubu radnych PO – Piotr Wilczewski:

– Wszystko wskazuje na to, że na tę chwilę to najlepsze rozwiązanie – mówi radny klubu Gorzów Plus Cezary Żołyński:

Podczas głosowania radni byli jednomyślni. Przypomnijmy, że główny nabór do żłobków odbędzie się w kwietniu.