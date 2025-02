Wiele wskazuje na to, że już wkrótce poznamy nowy zarząd Stali Gorzów. Do tematu odniósł się w Rozmowie z Gorzowa Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora i biznesu gorzowskiego magistratu, pojawiający się na „giełdzie nazwisk”, które w nowym zarządzie miałyby się znaleźć.

Przypomnijmy, jednym z warunków objęcia przez miasto akcji Stali Gorzów było wprowadzenie do władz klubu przedstawicieli Urzędu Miasta.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy magistrat wytypował już kandydatury do władz Stali Gorzów. Do zarządu klubu rekomendowana jest Monika Piaskowska, obecnie dyrektor marketingu miejskiej spółki Inneko. Dyrektorem zarządzającym Stali Gorzów ma zostać Patryk Broszko, radny Gorzowa w poprzedniej kadencji. We władzach Stali miałby się też znaleźć Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora i biznesu gorzowskiego magistratu, gość dzisiejszej Rozmowy z Gorzowa:

Jestem otwarty na pomoc, więc jeśli będzie taka wola prezydenta, to z tym tematem też się zmierzę.

– dodaje Jacek Gumowski:

Cała Rozmowy z Gorzowa jest do przesłuchania na www.radiogorzow.pl