W Gorzowie rozpoczął się Festiwal słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży „Wyobraź sobie”.

To wyjątkowe wydarzenie, które przenosi najmłodszych i nieco starszych odbiorców w świat dźwięków, wyobraźni i niezwykłych opowieści. Podczas festiwalu uczestnicy mają okazję posłuchać ciekawych słuchowisk z całej Polski, wziąć udział w warsztatach audialnych czy spotkać się z twórcami słuchowisk. W czwartkowy wieczór uczestnicy festiwalu najpierw wzięli udział w słuchowisku na żywo zatytułowanym „Noc w katedrze”, później wybrali się na wypełniony dźwiękami spacer po Gorzowie. Pytaliśmy widzów, jak podobało im się słuchowisko „na żywo”:

Gorzowski aktor Przemysław Kapsa najpierw rozmawiał z uczestnikami festiwalu o dubbingu, a później brał udział w słuchowisku:

Dziś wieczorem odbędzie się gala festiwalowa, w czasie której zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu słuchowisk dla dzieci i młodzieży, a o godz. 19:00 zaplanowano kolejne słuchowisko na żywo, tym razem będzie Bromba wg. Macieja Wojtyszki.

Jeżeli nie mogliście być w czwartek w Teatrze Osterwy, to słuchowisko „Noc w katedrze” możecie usłyszeć i obejrzeć w serwisie You Tube.