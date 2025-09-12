Wyrwane zawiasy i wyłamane kłódki w piwnicach na osiedlu Piaski. Mieszkańcy biją na alarm.

Gorzowianie z jednego z bloków przy ulicy Dowbora-Muśnickiego informują o próbie włamań do znajdujących się tam piwnic. W ostatnich dniach część mieszkańców zastała wyrwane zawiasy prowadzące do skrytek piwnicznych oraz zniszczone kłódki – mówi mieszkanka.

Do policji jak na razie trafiło tylko jedno zgłoszenie w tej sprawie. „Warto pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu drzwi” przypomina Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie:

Każdy przypadek włamania bądź próby włamania można zgłaszać na numer alarmowy 112 lub do dzielnicowego dyżurującego w danym rejonie. Wykaz oraz kontakty do dzielnicowych można znaleźć m.in. na stronie gorzowskiej policji.