I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie obchodzi w tym roku 80-lecie powstania. Organizatorzy obchodów szykują między innymi maraton i dużą uroczystość w Arenie Gorzów. W międzyczasie przed szkołą stanie specjalny krwiobus, gdzie będzie zbierana krew. Mówi jedna z organizatorek akcji Katarzyna Sierakowska, nauczycielka biologii w I LO.

Do udziału w tej szczytnej akcji zapraszają wszyscy uczniowie tej placówki. Mówią Piotr, Szymon i Maria.

Jubileuszowy krwiobus stanie i będzie czekał na gorzowian 15 października od godziny 8.00 – 12.00 przed szkołą przy ulicy Puszkina 31.