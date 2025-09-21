W październiku studenci uczelni wyższych z województwa lubuskiego będą mogli podróżować pociągami Polregio za symboliczną złotówkę. Inicjatywa przewoźnika i samorządu województwa ma wspierać studentów i promować transport publiczny.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, oferta obowiązuje od 1 do 31 października i obejmuje miesięczny imienny bilet na trasie „tam i z powrotem” w obrębie województwa lubuskiego. Cena biletu wynosi 1 zł brutto, niezależnie od długości trasy. Każdy student może skorzystać z promocji raz.

Promocja obejmuje wszystkich studentów lubuskich uczelni. Warunkiem skorzystania z niej jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego rozpoczęcie nauki. Bilety są dostępne w kasach, automatach, u obsługi pociągów oraz online i w aplikacji mPOLREGIO.

Na liście uczelni objętych akcją znalazły się m.in.: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie , filia AWF w Gorzowie, Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oraz Collegium Polonicum w Słubicach.