Mali Gorzowiacy tanecznym krokiem w rytm oberka weszli do finału prestiżowego, międzynarodowego festiwalu.
Gorzowski zespół tańca ludowego reprezentuje Polskę na Światowym Festiwalu Tanecznym w Cheonan w Korei Południowej. Spośród grup z 23. krajów świata, w finale znalazło się 9 zespołów, wśród nich Mali Gorzowiacy:
Koncert finałowy festiwalu w Cheonan już dziś. Trzymamy kciuki!
Polecamy
Castingi zakończone. Trwają przygotowania do musicalu
Castingi zakończone, młodzi aktorzy wybrani. W Gorzowie trwają przygotowania do musicalu. Już po raz 10. gorzowska Filharmonia zaprezentuje dzieciom wyjątkowy...Czytaj więcejDetails