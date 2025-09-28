Mali Gorzowiacy tanecznym krokiem w rytm oberka weszli do finału prestiżowego, międzynarodowego festiwalu.

Gorzowski zespół tańca ludowego reprezentuje Polskę na Światowym Festiwalu Tanecznym w Cheonan w Korei Południowej. Spośród grup z 23. krajów świata, w finale znalazło się 9 zespołów, wśród nich Mali Gorzowiacy:

Koncert finałowy festiwalu w Cheonan już dziś. Trzymamy kciuki!