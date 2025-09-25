Przed nami wyjątkowo smaczne wydarzenie. Gorzowski Rynek Hurtowy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i partnerzy zapraszają w sobotę 4 października na I Gorzowski Festiwal Renety Landsberskiej.

Od godziny 10.00 na uczestników czekać będą liczne atrakcje: sprzedaż certyfikowanych sadzonek renety landsberskiej, pokazy kulinarne na żywo w wykonaniu gorzowskich kucharzy oraz uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych. Będą także animacje, występy taneczne i wokalne przygotowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i II Liceum Ogólnokształcące. Mówią prezes GRH Joanna Kasprzak Perka, dyrektor KOWR Marek Halasz i kierownik szkolenia praktycznego „gastronomika” Dawid Tillmann:

W organizację wydarzenia włącza się także Miejski Zakład komunikacji, który zapewni bezpłatny dojazd na wydarzenie; między przystankiem przy Łaźni a ulicą Woskową będzie kursował autobus oznakowany jako GRH, którym przejazd będzie bezpłatny.

Reneta landsberska, czyli gorzowska

Reneta landsberska (jak sama nazwa mówi) została wyhodowana w Landsbergu, jak przed II wojną światową nazywał się Gorzów Wielkopolski. Dokonał tego w XIX wieku, dokładnie w 1840 roku radca prawny Theodor Heinrich Otto Burchardt, zapalony ogrodnik, syn ówczesnego prezydenta miasta. Sadzonki pierwsze owoce dały dopiero w 1852 roku. Jabłka pochodziły z sadu na przedmieściach Landsbergu, który znajdował się w okolicy dzisiejszych ulic Borowskiego i Kazimierza Jagiellończyka, czyli w obecnym śródmieściu Gorzowa.

W ostatnich latach GRH prowadzi sprzedaż sadzonki renety landsberskiej. Kupić ją można m.in. na Ryneczku przy Jerzego, nabywca otrzymuje certyfikat pochodzenia drzewka. Zainteresowanie jest tak duże, że w dniu sprzedaży po sadzonkę ustawiają się długie kolejki, a drzewko coraz częściej jest nazywane „jedną z wizytówek Gorzowa”.