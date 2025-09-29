O tym jak ważna jest współpraca edukacji z kulturą rozmawiają dzisiaj w Gorzowie. Spotkanie przyciągnęło edukatorów z całej Polski.

W Filharmonii Gorzowskiej trwa międzynarodowa konferencja pod nazwą „Synergia Edukacji i Kultury”, w której bierze udział prawie 300 osób. W trakcie spotkania uczestnicy mają okazję dowiedzieć się dlaczego tak ważne jest wdrażanie w szkołach działań z zakresu kultury – mówi Izabela Ziętka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Do wspólnej rozmowy zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele z Polski, ale także zza granicy – dodaje Mariusz Biniewski, lubuski Kurator Oświaty.

W Gorzowie prowadzonych jest wiele działań kulturalnych aktywizujących dzieci i młodzież. Bogatą ofertę ma m.in. Muzeum Lubuskie – mówi dyrektor instytucji Ewa Pawlak.

Konferencja zainicjowała rozpoczynający się właśnie Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej w szkołach i placówkach oświatowych.