W środę (1 października) na trasę gorzowskiej komunikacji miejskiej wyruszy niezwykły Muzyczny Tramwaj.

To właśnie tam, na żywo, muzycy będą grać dla mieszkańców umilając im jazdę – mówi Katarzyna Wojtowicz z działu marketingu.

Zagrane zostaną m.in. takie utwory jak „My Way” czy „Libertango”, ale także polskie klasyki, a wśród nich motywy z Czterdziestolatka, Janosika czy Wojny Domowej. Muzycy grać będą w trakcie przejazdu tramwaju linii nr 1 – dodaje Katarzyna Wojtowicz.

Przypomnijmy: Muzyczny Tramwaj wyjedzie na ulice Gorzowa w środę, czyli 1 października.