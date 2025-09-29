Pożar na ulicy Siedlickiej w Gorzowie. Ogień pojawił się w jednym z domów jednorodzinnych.

Dzisiaj po godzinie 13:00 gorzowscy strażacy otrzymali informacje o pożarze, do którego doszło w jednym z domów znajdujących się na ulicy Siedlickiej. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że ogniem objęte zostało poddasze budynku.

W tej chwili trwa akcja gaśnicza, w której bierze udział osiem zastępów straży pożarnej. Jak poinformował nas dyżurny gorzowskiej straży: na szczęście nie ma osób poszkodowanych.