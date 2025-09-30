Na wtorkowej sesji Rady Miasta radni mają zająć stanowisko w sprawie poręczenia kredytu Stali Gorzów. Żużlowy klub chce się zapożyczyć na 6 mln zł.

Zdania wśród radnych są podzielone. Swoją opinię na naszej antenie przedstawiła dziś radna Platformy Obywatelskiej, Paulina Szymotowicz:

W poniedziałek wiceprezes klubu, Patryk Broszko, mówił radnym komisji rewizyjnej, że krótkoterminowe zobowiązania klubu na chwilę obecną wynoszą blisko 6 mln zł.

Obrady radnych będziemy relacjonować na naszej antenie. Początek sesji o godzinie 14.00.