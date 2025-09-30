Minibusy od jutra będą wozić pasażerów.

Już dzisiaj z ulicy Chopina wystartowały minibusy, które będą dowozić mieszkańców do głównych przystanków autobusowych i tramwajowych. Zanim jednak zabiorą pasażerów konieczne było sprawdzenie jak poradzą sobie na wąskich uliczkach, na których nie zmieściłyby się tradycyjne autobusy – mówi Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z darmowych przejazdów minibusami już od jutra. Przypomnijmy: uruchomione zostaną dwie linie, które będą kursować po osiedlu Piaski oraz w rejonie AJP przy Chopina. To program pilotażowy, który będzie prowadzony przez miesiąc.

Jeśli przejazdy minibusami będą się cieszyły zainteresowaniem mieszkańców to zostaną one wprowadzone na stałe.