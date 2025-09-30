Studenci przemaszerowali przez miasto. Gorzowska Akademia uroczyście rozpoczęła rok akademicki 2025/2026.

Jak co roku Akademia im. Jakuba z Paradyża uroczyście zainaugurowała kolejny rok akademicki. Najpierw odbyła się msza święta, a następnie władze uczelni wraz ze studentami przemaszerowali spod placu katedralnego na uczelniany kompleks przy ulicy Chopina. „Za każdym razem to dla nas wyjątkowa chwila” powiedziała Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor uczelni.

W tym roku w murach AJP uczyć się będzie ok. 2 300 studentów, z czego ponad 1 050 osób to studenci pierwszego roku. „Mam pozytywne nastawienie” powiedział Ksawier.

Do pracy gotowi są nie tylko studenci, ale również wykładowcy. „Jesteśmy gotowi do pracy” przyznał Waldemar Kaak, adiunkt na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa AJP.

Rok akademicki startuje 1 października i trwać będzie do 30 września przyszłego roku.