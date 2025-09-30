Radio Gorzów wyróżnione. Otrzymało tytuł Przyjaciela Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Podczas inauguracji kolejnego sezonu akademickiego Radio Gorzów zostało oficjalnie uhonorowane przez Gorzowską Akademię. W ręce przedstawiciela rozgłośni trafiła statuetka Przyjaciela Akademii. To forma podziękowania dla osób lub instytucji, które udzieliły uczelni wsparcia, zaangażowały się w jej działalność, lub wniosły wkład w jej rozwój. Nagroda przyznawana jest co roku, tym razem wyrazy uznania trafiły także do Radia Gorzów.

Statuetkę Przyjaciela Akademii im. Jakuba z Paradyża odebrała kierowniczka radia Iwona Krawczyk.

„Na antenie Radia Gorzów czas dla Akademii był zawsze i będzie także w przyszłości. Zwłaszcza w kontekście planów, o których dzisiaj usłyszeliśmy, czyli przekształcenia w Uniwersytet Gorzowski. Akademia zasługuje na to, żeby zostać doceniona za to z jaką dynamiką się rozwija, za to jak dostosowuje swoje tworzone kierunki do potrzeb rynku pracy, za to jak dostosowuje się do potrzeb młodych ludzi i co robi, aby ci młodzi ludzie w tym mieście i w tym regionie zostawali” – powiedziała.

Iwona Krawczyk podkreśliła również, że na antenie Radia Gorzów prowadzona jest audycja, w której regularnym gościem jest rektor uczelni.

„Zupełnie inną kwestią, ale wartą podkreślenia i docenienia przede wszystkim, jest kwestia tego, że pani rektor prowadzi na naszej antenie razem z Andrzejem Pierzchałą misyjną audycję „Gimnastyka Języka”. Odcinków tej audycji ukazało się już ponad 700 za co jesteśmy szczególnie wdzięczni i prosimy o kolejne” dodała.

Tytuł Przyjaciela Akademii im. Jakuba z Paradyża oprócz Radia Gorzów otrzymała także Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Bogusław Dziekański z Jazz Clubu pod Filarami.