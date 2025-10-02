W czwartek po południu (2 października) odbędzie się ostatnie, miejskie spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gorzowa. Później, od 13 do 26 października gorzowianie będą głosować na przyjęte w czasie wielu spotkań zadania.

Na dzisiejszym spotkaniu mieszkańcy będą dyskutować o tym, które zadania przyjąć do realizacji w Gorzowie w dwóch kategoriach: o charakterze twardym, inwestycyjnym oraz zadania tzw. miękkie jak zawody sportowe czy spektakle przedstawianie na miejskich osiedlach. Mówi Anna Pękalska z Biura Konsultacji, Rewitalizacji i Współpracy z NGO:

Jeżeli kilka zadań zmieści się w przygotowanym budżecie, mieszkańcy będą mogli zdecydować o połączeniu ich w jeden pakiet.

– W połowie października rozpocznie się głosowanie mieszkańców – dodaje Anna Bonus – Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji:

Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w Klubie Kultury Jedynka przy ul. Chrobrego 9 o godz. 17:30. Spis wszystkich zadań zgłoszonych w kategorii ogólnomiejskiej znajdziecie na RG.pl

Zadania o charakterze twardym, inwestycyjnym – można stworzyć pakiet do kwoty 705 600 zł:B

Budowa oświetlenia w parku Słowiańskim (odcinek od pętli MZK do Hali Sportowej Arena) za 269 920 zł

Montaż oświetlenia przy boisku i górce „saneczkowej” w parku Górczyńskim za 325 800 zł

Rolkowisko – tafla asfaltowa w parku 750-lecia za 435 000 zł

Nowoczesna siłownia plenerowa Dzikgym przy ul. Wiedeńskiej za 617 855 zł

Szczegóły znajdziecie TUTAJ

Zadania miękkie – można stworzyć pakiet do kwoty 78 400 zł:

Zlot militarno – historyczny „Od starożytności do współczesności” za 25 700 zł

Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Warcie za 38 750 zł

Baśniowy Gorzów – muzyczne spektakle w przestrzeniach miejskich za 67 500 zł

Zawody na skateparku za 70 600 zł

Zdrowo i aktywnie w Gorzowie Wielkopolskim za 76 000 zł

Szczegóły zadań miękkich znajdziecie TUTAJ