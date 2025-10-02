Była jedną z pierwszych szkół otwartych po wojnie w Gorzowie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 X 1945, a pierwszą siedzibą szkoły był gmach obecnego II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Przemysłowej. Dziś Szkoła Podstawowa nr 2 im Szarych Szeregów z ulicy Zamenhofa obchodzi jubileusz 80-lecia.
Mówi dyrektor placówki Agnieszka Wroniak:
Do szkoły wrócili dziś jej byli uczniowie i to zarówno ci, którzy skończyli podstawówkę kilka jak i kilkadziesiąt lat temu. Jednym z absolwentów placówki jest poseł X kadencji, opozycjonista Marek Rusakiewicz:
Niektórzy z absolwentów tak związali się ze szkołą, że wrócili do niej w dorosłym życiu zawodowym. Jedną z takich osób jest Janusz Szopa, absolwent, obecnie nauczyciel w-f i trener piłkarzy ręcznych.
