Była jedną z pierwszych szkół otwartych po wojnie w Gorzowie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 2 X 1945, a pierwszą siedzibą szkoły był gmach obecnego II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Przemysłowej. Dziś Szkoła Podstawowa nr 2 im Szarych Szeregów z ulicy Zamenhofa obchodzi jubileusz 80-lecia.

Mówi dyrektor placówki Agnieszka Wroniak:

Do szkoły wrócili dziś jej byli uczniowie i to zarówno ci, którzy skończyli podstawówkę kilka jak i kilkadziesiąt lat temu. Jednym z absolwentów placówki jest poseł X kadencji, opozycjonista Marek Rusakiewicz:

Niektórzy z absolwentów tak związali się ze szkołą, że wrócili do niej w dorosłym życiu zawodowym. Jedną z takich osób jest Janusz Szopa, absolwent, obecnie nauczyciel w-f i trener piłkarzy ręcznych.

