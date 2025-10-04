Regionalistka Grażyna Kostkiewicz-Górska i Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży zostali laureatami Motyli – dorocznej Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa. Piątkowa gala w Filharmonii Gorzowskiej zainaugurowała sezon kulturalny 2025/2026.

Laureaci Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa zostali wyłonieni spośród dziewięciu kandydatur.

Grażyna Kostkiewicz-Górska jest regionalistką, publicystką i wydawcą. Jej bibliografia obejmuje łącznie ponad 130 pozycji. Przepracowała w gorzowskich instytucjach kultury ponad 40 lat, początkowo w Muzeum Lubuskim, następnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży zostało założone w 1992 roku przy Tetrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Od początku jest kierowane przez Krystynę Zienkiewicz. Uczestnicy zajęć pod okiem aktorów i instruktorów ćwiczą dykcję, ruch sceniczny i grę aktorską, corocznie prezentując efekty pracy na deskach gorzowskiego teatru, na festiwalach, przeglądach i innych wydarzeniach kulturalnych.

W trakcie uroczystości odbyło się również wręczenie odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali Gustaw Nawrocki, Bogdan Puścizna oraz Cygański Teatr Muzyczny „Terno”.

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrało dziewięć osób: Michał Bajsarowicz, Agnieszka Błaszkowska, Agnieszka Kowalska – Kucharczyk, Marzena Maćkała, Joanna Pisarewicz, Ewa Rutkowska, Piotr Seweryński, Katarzyna Winkiewicz – Więcław, Tomasz Żyrmont.

źródło informacji: Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa