Trzy kolory: szary ceglany i piaskowy, betonowe płytki barwione w masie, iluminacje LED, zegar wpisany w fasadę narożnego budynku, nowoczesne pergole gastronomiczne i rzeźba dawnego rynku – to założenie, które zdaniem projektantów mają przekształcić gorzowski rynek w unikalny salon miejski, łączący historię, sztukę i współczesną technologię. Gorzów musi zaakceptować, że serce miasta tworzy w dużej mierze architektura PRL – mówił twórca koncepcji, architekt Bogusław Barnaś.

Odczucia mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie do biblioteki Herberta były mocno zróżnicowane:

Stworzenie koncepcji modernizacji elewacji Starego Rynku wymusiły prace nad Miejscowym Planem Rewitalizacji. Nim taki dokument zostanie przyjęty, musi zawierać między innymi informacje dotyczące przyszłego wyglądu obszaru objętego planem. Mówi architekt miejski Marta Bejnar Bejnarowicz:

Kiedy to co widzimy dziś tylko na roboczych wizualizacjach mogłoby zostać zrealizowane? Marta Bejnar Bejnarowicz odpowiada, że wtedy, gdy wspólnoty które zarządzają tymi lokalami będą chciały przystąpić do remontów elewacji. Jak dodaje miejska architekt z pewnością mogłyby wówczas liczyć także na dotacje z miasta.

Wizualizacje: Studio architektoniczne BXB Bogusław Barnaś