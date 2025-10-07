Gorzowscy policjanci przypominają o odblaskach. Zmrok zapada już coraz wcześniej, a odblaskowy element to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych.Dobrze wiedzą o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16, którzy dziś odwiedzili komendę miejską policji:

Każdego roku gorzowscy policjanci rozdają pieszym odblaski. Nawet drobne elementy odblaskowe mogą stanowić różnicę między bezpieczeństwem, a potrąceniem – przypominają funkcjonariusze.– Jesienią i zimą nosimy zazwyczaj ciemną odzież, która nie pomaga w drogowym bezpieczeństwie. Nawet element odblaskowy na odzieży, torbie czy plecaku sprawia, że pieszy jest zauważalny jest z dużej odległości – mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskich policjantów.

Dodajmy, że obowiązek noszenia odblasków obowiązuje po zmroku poza terenem zabudowanym. Warto pamiętać jednak, że odblaski nie tylko chronią przed mandatem, ale przede wszystkim pomagają bezpiecznie dotrzeć do celu.