Kiełbasa naszpikowana pinezkami, strach o zdrowie psa, nerwowe poszukiwania weterynarza i sprawa zgłoszona na policję – to bilans wieczornego spaceru po Parku Kopernika. Ktoś próbował zaszkodzić czworonogom w Gorzowie.
O niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w sobotni wieczór (6 grudnia), poinformowała nas słuchaczka:
Tym razem skończyło się na strachu, ale nasza słuchaczka apeluje do innych właścicieli, by uważali na swoje zwierzęta. Zwraca też uwagę, że trudno wieczorem znaleźć pomoc weterynaryjną:
Jeżeli ktoś jeszcze natknął się na kiełbasy z przedmiotami zagrażającymi życiu i zdrowiu zwierząt prosimy o kontakt przez naszą pocztę głosową pod numerem 605 956 956.
