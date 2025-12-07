Sześć i pół tysiąca kontroli, piętnastu kierowców „na podwójnym gazie” zatrzymanych – to bilans wczorajszej policyjnej akcji „Trzeźwy wieczór” w naszym regionie.

Lubuscy policjanci w sobotni (6 grudnia) wieczór skontrolowali prawie sześć i pół tysiąca osób. 15 kierujących prowadziło pojazd po alkoholu, u jednej osoby ujawniono obecność środków odurzających w organizmie – Wszyscy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem – informuje nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Punkty kontrolne rozmieszczono na drogach całego regionu – zarówno w większych miastach, jak i na drogach powiatowych oraz głównych trasach wylotowych.

Należy spodziewać się kolejnych akcji kontroli trzeźwości. Lubuska policja zapowiada, że będą one prowadzone o różnych porach dnia i nocy, ze szczególnym uwzględnieniem weekendów i okresów wzmożonego ruchu.