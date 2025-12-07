Po raz czwarty gorzowski OSiR zorganizował Mikołajkowe Morsowanie w Ośrodku Nierzym.

Frekwencja tradycyjnie dopisała – powiedział nam Włodzimierz Rój, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie.

Morsy jak zwykle bawiły się wyśmienicie. Ci z Klubu Fajne Morsy szczególnie.

To kolejne odwiedziny w tym miejscu klubów morsów. Mówią Jerzy Złotowski z Klubu Morsy Eskimo i Piotr Wojtas z Klubu Morsy z Krainy Lodu Glinik.

Impreza zakończyła się wizytą w saunie oraz ogniskiem na którym można było upiec kiełbaski.

CZTAJ TEŻ: Morsowanie przynosi więcej korzyści zdrowotnych niż zagrożeń [WYWIAD].