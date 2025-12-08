Szlabany już stoją, od dzisiaj obowiązują opłaty za parkowanie przy szpitalu.

Na parkingach szpitalnych przy ulicach Dekerta oraz Walczaka pojawiły się już szlabany oraz kasy do pobierania opłat za parkowanie. To oznacza, że osoby odwiedzające szpital muszą zapłacić za zostawienie tam samochodu. Warto pamiętać, że płacimy dopiero przy wyjeździe – mówi Paweł trzciński, rzecznik prasowy lecznicy.

System jest jeszcze na etapie prób i nie wszystkie rejestracje są prawidłowo sczytywane. W przypadku gdy rejestracja nie została odczytana podczas wjazdu, kierowca nie musi uiszczać opłaty. Zapytaliśmy mieszkańców co sądzą o wprowadzeniu opłat. Niektórzy z nich wskazują na pierwsze problemy ze zrozumieniem systemu.

Przypomnijmy: za godzinę parkowania przy szpitalu trzeba zapłacić 3,80 zł. Można też wykupić abonament miesięczny wynoszący 200 zł.