Około 90 paczek z artykułami żywnościowymi trafi do potrzebujących. Zielony Mikołaj Inneko ponownie ruszy w trasę.

Trwa akcja „Sąsiedzka pomoc ma świąteczną moc” organizowana przez Inneko przy wsparciu Radia Gorzów. Mieszkańcy Gorzowa mogli zgłosić sąsiadów, osoby starsze, potrzebujące i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których jeszcze przed świętami odwiedzi zielony Mikołaj. Akcja ponownie cieszyła się dużym zainteresowaniem – przyznała Paulina Nowicka z marketingu Inneko.

Paczki są już przygotowane i jeszcze w tym tygodniu trafią do potrzebujących – dodaje Paulina Nowicka.

Do wręczania paczek dołącza także ekipa Radia Gorzów – relacje z tego wydarzenia będą na bieżąco emitowane na naszej antenie. Sama akcja „Sąsiedzka pomoc ma świąteczną moc” organizowana jest już po raz szósty.