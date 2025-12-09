Uczniowie szkoły podstawowej nr 21 na Piaskach zyskali nowe miejsce do wyciszenia, odpoczynku i relaksu. Wszystko dlatego, że do placówki trafiła nowoczesna kabina wyciszająca, wyposażona w przyciemniane światła czy gniazdka pozwalające na podłączenie głośnika z relaksującą muzyką. „To bardzo ważne dla dzieci’ przyznała Iwona Turczyńska, dyrektor SP 21.

Kabina została już przetestowana przez uczniów, którzy przyznali, że bardzo im się podoba i będą z niej korzystać.

To pierwsza, ale nie ostatnia taka kabina w mieście. Potrzeby są duże, więc w planach są już kolejne, podobne zakupy – dodała Renata Pliżga, dyrektor gorzowskiego Wydziału Edukacji.

Następną placówką, w której pojawi się kabina dźwiękochłonna jest szkoła nr 10 przy ulicy Towarowej.