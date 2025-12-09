Nowy program „Mieszkanie za remont” cieszył się tak dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, że na jeden lokal przypadało często kilkanaście osób.

Niektóre z nich uzyskały identyczną punktację, więc o tym kto będzie mógł skorzystać z wybranego mieszkania zdecydowało losowanie – mówi Karina Kowalska, dyrektor gorzowskiego Wydziału Spraw Lokalowych.

Jak przyznają mieszkańcy, którzy wzięli udział w losowaniu, ten program to dla nich świetne rozwiązanie. „To najlepsza opcja dla osób poszukujących swojego miejsca” – powiedział gorzowianin Michał Myszkowski.

Mimo, że pierwsza pula mieszkań w programie została rozdysponowana to na chętnych czekają kolejne lokale. „Kolejna pula wystawiona zostanie na początku przyszłego roku” zapewnia Paweł Nowacki, dyrektor gorzowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Według planu kolejne mieszkania do remontu zostaną wystawione przez ZGM na przełomie stycznia i lutego.