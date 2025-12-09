Dzisiaj w Gorzowie odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

32 uczniów gorzowskich szkół ponadpodstawowych zasiadło dziś w sali sesyjnej urzędu miasta, by oficjalnie rozpocząć nową kadencję Młodzieżowej Rady. Podczas obrad wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza, a także ustalono wstępny plan działania. „Cieszymy się, że możemy mieć realny wpływ na nasze miasto” przyznali młodzi radni Maciej Kaczmarczyk i Martyna Jałowska

Do zadań rady należy m.in. reprezentowanie interesów młodzieży i zapewnienie ich czynnego udziału w życiu miasta. „Cieszę się, że mamy tak zdolnych, młodych ludzi” powiedział Robert Surowiec, przewodniczący rady miejskiej.

Jak przyznał Marcel Jeziorny, który w Młodzieżowej Radzie Miasta zasiada już kolejną kadencję: działania młodych radnych są widoczne w mieście.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa 3 lata.